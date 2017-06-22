Кучма: Обмен пленными начнется 5 июля До этой даты стороны должны согласовать расхождения в списках на обмен. Украина и боевики начнут обмен пленными 5 июля по результатам новой встречи Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, передает "Интерфакс-Украина". "Договорились, что на следующей встрече 5 числа должны начать процесс обмена", - сказал Кучма. По словам представителя Украины в Минске, до 5 июля стороны должны согласовать расхождения в списках на обмен. "Процесс верификации завершен, все с этим согласились. Есть расхождения в списках в 5-6 человек, но даже при таких маленьких разногласиях у нас, с украинской стороны, никаких проблем, у них - на 15 человек больше в их списке", - добавил Кучма. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама