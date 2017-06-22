Кучма: Обмен пленными начнется 5 июля

22.06.17 15:52Сколько просмотров этой статьи181Сколько комментариев этой статьи0

До этой даты стороны должны согласовать расхождения в списках на обмен.

Украина и боевики начнут обмен пленными 5 июля по результатам новой встречи Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, передает "Интерфакс-Украина".

"Договорились, что на следующей встрече 5 числа должны начать процесс обмена", - сказал Кучма.

По словам представителя Украины в Минске, до 5 июля стороны должны согласовать расхождения в списках на обмен.

"Процесс верификации завершен, все с этим согласились. Есть расхождения в списках в 5-6 человек, но даже при таких маленьких разногласиях у нас, с украинской стороны, никаких проблем, у них - на 15 человек больше в их списке", - добавил Кучма.

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