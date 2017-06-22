17.06.17 18:232090
Порошенко в Брюсселе встретился с Меркель
|22.06.17 16:05
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У главы государства запланирован еще рад встреч с европейскими политиками.
У главы государства запланирован еще рад встреч с европейскими политиками.
Президент Украины Петр Порошенко в рамках своего визита в Брюссель (Бельгия) встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
"Президент в Брюсселе проводит встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель", – написал Цеголко.
Напомним, сегодня президент Украины уже успел провести встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, с которым обсудил российскую агрессию и санкции против России.
Ожидается, что Порошенко встретится еще с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, а также другими лидерами государств-членов ЕС.
Как заявлял президента, 26 июня он отправится в Париж, где встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном.