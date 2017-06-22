Порошенко в Брюсселе встретился с Меркель

22.06.17 16:05Сколько просмотров этой статьи204Сколько комментариев этой статьи0

У главы государства запланирован еще рад встреч с европейскими политиками.

Президент Украины Петр Порошенко в рамках своего визита в Брюссель (Бельгия) встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент в Брюсселе проводит встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель", – написал Цеголко.

Напомним, сегодня президент Украины уже успел провести встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, с которым обсудил российскую агрессию и санкции против России.

Ожидается, что Порошенко встретится еще с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, а также другими лидерами государств-членов ЕС.

Как заявлял президента, 26 июня он отправится в Париж, где встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Похожие новости

29.04.17 08:43Жена Порошенко станет телеведущей

26.04.17 15:45Порошенко выразил уверенность, что Беларусь не пойдет войной на Украину

21.10.16 08:57Порошенко убедился в неизменности поддержки Украины Евросоюзом

23.08.14 14:19Порошенко и Меркель встретились в Киеве

06.06.14 17:51Путин и Порошенко пожали друг другу руки на встрече в Нормандии - Reuters

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592140

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

17.06.17 19:032280

В Техасе поймали гигантскую лягушку

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама