Порошенко в Брюсселе встретился с Меркель

У главы государства запланирован еще рад встреч с европейскими политиками.

Президент Украины Петр Порошенко в рамках своего визита в Брюссель (Бельгия) встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент в Брюсселе проводит встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель", – написал Цеголко.

Напомним, сегодня президент Украины уже успел провести встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, с которым обсудил российскую агрессию и санкции против России.

Ожидается, что Порошенко встретится еще с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, а также другими лидерами государств-членов ЕС.

Как заявлял президента, 26 июня он отправится в Париж, где встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном.