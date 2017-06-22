Конгресс США ускорит рассмотрение резолюции о признании Голодомора геноцидом, — Порошенко

В Конгрессе США согласились ускорить рассмотрение резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время брифинга по результатам визита в США.

«Только что завершилась встреча со спикером Конгресса США Полом Раяном, с лидером демократов в Конгрессе госпожой Пелоси, конгрессменами, где мы получили очередное подтверждение двусторонней поддержки Конгресса, Сената Украины. Результатом встречи является то, что я поднял вопрос о рассмотрении в Конгрессе резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа», — сказал глава украинского государства.

Порошенко добавил, что его визит в США начался с посещения памятника жертвам Голодомора в Вашингтоне.

«Мы получили полную поддержку конгрессменов, которые согласились ускорить рассмотрение этой резолюции», — сказал президент.