Вопрос вывоза мусора из Львова должен быть решен в течение двух недель – Зубко

Вице-премьер отметил, что уже в четвертый раз мусор вывозится из Львова в оперативном порядке.

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко сообщил, что перед местными властями поставлена задача решить вопрос вывоза мусора из Львова в ближайшие две недели.

"Я думаю, что тот план мероприятий, который мы должны завтра получить от Львовской областной администрации, даст возможность разрешить эту ситуацию. Мы сегодня поставили срок решения этого вопроса до двух недель. Но вопрос сегодня в текущей ситуации, которая сложилась", – рассказал Зубко в четверг, 22 июня.

Зубко отметил, что уже в четвертый раз мусор вывозится в оперативном порядке.

"Но постоянно, раз в три месяца, вмешиваться в эту ситуацию – это невозможно. Нужно просто организовать этот процесс. Нужно думать и о временном полигоне, готовить проекты и очень много вопросов зависит непосредственно от властей города", – указал министр.

Вице-премьер также обратил внимание, что поручил Министерству здравоохранения Украины ежедневно мониторить санитарно-эпидемиологическую ситуацию и возможность распространения инфекционных заболеваний во Львове.