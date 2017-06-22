Жена и дочь николаевского депутата - граждане России Жена и дочь депутата Николаевского областного совета Максима Невенчанного являются гражданами России. Соответствующая информация указана в официальной декларации политика. Исходя из поданной декларации, двое детей депутата: сын Амир и дочь Мия являются гражданами Украины, а дочь Амина и жена Ангелина - граждане России. Кроме того, семейство депутата владеет жилым домом площадью 195 м², а также двумя земельными участками общей площадью 1400 м² . Автопарк Невенчанного состоит из автомобиля Ford Mondeo 2012 года. При этом политик владеет 50 % предприятия "Дніпро-Буг", а также 100 % прав на издание ТАЙМС.МК.ЮА. За прошлый год депутат заработал 600 тысяч грн от занятия предпринимательской деятельностью. Наличными же Максим Невенчанный хранит 56 тысяч долларов и 756 тысяч грн. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама