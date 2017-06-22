17.06.17 18:002590
Жена и дочь николаевского депутата - граждане России
|22.06.17 18:08
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Жена и дочь депутата Николаевского областного совета Максима Невенчанного являются гражданами России.
Жена и дочь депутата Николаевского областного совета Максима Невенчанного являются гражданами России.
Соответствующая информация указана в официальной декларации политика.
Исходя из поданной декларации, двое детей депутата: сын Амир и дочь Мия являются гражданами Украины, а дочь Амина и жена Ангелина - граждане России.
Кроме того, семейство депутата владеет жилым домом площадью 195 м², а также двумя земельными участками общей площадью 1400 м² .
Автопарк Невенчанного состоит из автомобиля Ford Mondeo 2012 года.
При этом политик владеет 50 % предприятия "Дніпро-Буг", а также 100 % прав на издание ТАЙМС.МК.ЮА.
За прошлый год депутат заработал 600 тысяч грн от занятия предпринимательской деятельностью. Наличными же Максим Невенчанный хранит 56 тысяч долларов и 756 тысяч грн.