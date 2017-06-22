У Киева закончилась часть квот на поставки в ЕС

22.06.17 19:06Сколько просмотров этой статьи203Сколько комментариев этой статьи0

Украина полностью использовала квоты на поставку агропродукции по семи позициям

Украина по состоянию на 9 июня полностью использовала тарифные квоты на поставку в Евросоюз по меду, кукурузе, сахару, ячменной крупе, пшенице, обработанных томатах, виноградному и яблочному соку.

Согласно сообщению Министерства экономического развития и торговли, частично использованы квоты на поставку в ЕС солода – 97,69%, ячменя – 91,5%, сливочного масла – 50%, мяса птицы и полуфабрикатов – 50%, овса – 28,44%, других сахарных продуктов - 28,02%, крахмала – 23,18%.

Кроме того, на 18,42% использована дополнительная квота на мясо птицы и полуфабрикаты, сухое молоко – 13,64%, яйца – 7,25%, этанол – 1,18%, молоко, сливки и сгущенное молоко – 0,27%.

1 июня Европарламент расширил торговые квоты для Украины. За проголосовали 475 депутатов, 102 были против и 61 воздержались.

Квоты на кукурузу будут увеличены на 650 тысяч тонн, ячмень – на 350 тысяч тонн, крупы и обработанное зерно – на 7,8 тысяч тонн, овес – на 4 тысячи тонн, мед – на 3 тысячи тонн, виноградный сок – на 500 тонн.

В то же время депутаты не поддержали предложение Еврокомиссии о повышении квот на украинскую пшеницу, томаты и мочевину.

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