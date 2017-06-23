Киевоблсовет призвал Раду заняться импичментом президента – СМИ

23.06.17 08:30Сколько просмотров этой статьи211Сколько комментариев этой статьи0

Киевский облсовет выступил за регламентацию процедуры импичмента президента.

Киевский областной совет обратился к Верховной Раде с просьбой законодательно урегулировать процедуру устранения с поста президента Украины в порядке импичмента. Официальное обращение к парламенту об отладке механизма импичмента Киевский областной совет принял на заседании в четверг, 22 июня, сообщает КиевVласть.

Отмечается, что за данное решение проголосовало 57 из 62 депутатов коллегиального органа Киевщины, принимавших участие в голосовании.

Решение поддержали все присутствующие на заседании представители фракций Свобода, Батькивщина, РПЛ, Укроп, Самопомощь, Наш Край, Оппозиционный блок и три представителя президентской фракции Солидарность.

"Призываем украинский парламент исполнить свои конституционные обязанности перед украинским народом и урегулировать все необходимые законодательные процедуры, необходимые для устранения с поста президента Украины в порядке импичмента, в частности, принять новый Закон Украины "О временных следственных комиссиях Верховной Рады Украины" и внести необходимые изменения в регламент Верховной Рады", – говорится в обращении.

В Батькивщине (фракция Батькивщины в КОС выступила инициатором обращения, – ред.), отмечают, что импичмент – это единственный способ привлечь к конституционной ответственности главу государства в случае, если его действия вредят народу.

Именно по этой причине, считают депутаты, "все президенты боялись и боятся принятия механизма импичмента и блокируют ликвидацию соответствующих пробелов в законодательстве".

"Просим граждан Украины поддержать это предложение и в законный способ, непосредственно или через органы власти и местного самоуправления, отстоять свое право решать свою судьбу и судьбу всей страны", – говорится в документе.

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