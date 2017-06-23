17.06.17 18:002590
Конец "мусорной блокаде": мэр Львова готов уступить губернатору области
|23.06.17 16:20
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Вопрос может решиться уже на следующей неделе.
Вопрос может решиться уже на следующей неделе.
Мэр Львова Андрей Садовый пообещал передать функции управления бытовыми отходами руководству Львовской ОГА.
"Я сегодня разговаривал с руководителями фракций горсовета, мы договорились, что в следующий четверг на пленарном заседании мы подготовим соответствующие решения и проголосуем на сессии", – отметил Андрей Садовый на сегодняшнем брифинге.
По словам мэра Львова Андрея Садового, это новый этап в истории города Львова.