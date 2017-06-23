Конец "мусорной блокаде": мэр Львова готов уступить губернатору области

Вопрос может решиться уже на следующей неделе.

Мэр Львова Андрей Садовый пообещал передать функции управления бытовыми отходами руководству Львовской ОГА.

"Я сегодня разговаривал с руководителями фракций горсовета, мы договорились, что в следующий четверг на пленарном заседании мы подготовим соответствующие решения и проголосуем на сессии", – отметил Андрей Садовый на сегодняшнем брифинге.

По словам мэра Львова Андрея Садового, это новый этап в истории города Львова.