17.06.17 18:002590
50 нардепов проверят на уклонение от уплаты налогов
|23.06.17 19:45
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Правоохранительные органы проверяют около 50 депутатов Верховной Рады на предмет уклонения от налогов.
Правоохранительные органы проверяют около 50 депутатов Верховной Рады на предмет уклонения от налогов.
Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга в Житомире.
"Если я не ошибаюсь, около 50 народных депутатов проверяются на полноту уплаты налогов, Рыбалка среди них", - сказал Луценко.
По его словам, проверка проходит в несколько этапов.
"Прокуратура уравнивает базу данных декларации так называемое ДФ1, фискальная декларация, сколько люди заплатили налогов вместе с членами семьи. Когда видно, что доходы не совпадают с налогами, которые показаны в декларации, очевидно, что мы направляем такой сигнал к ГФС. Они назначают внеплановую проверку и выписывают специальное налоговое уведомление, которое доводится до сведения чиновника. Затем этот человек имеет право дать объяснения. Затем происходит окончательное решение ГФС, они говорят - человек не уплатило налоги на какую сумму, и такое сообщение человеку вручается. Человек либо соглашается с этим и платит, или обжалует решение в суде", - добавил генпрокурор.