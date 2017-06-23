50 нардепов проверят на уклонение от уплаты налогов

23.06.17 19:45Сколько просмотров этой статьи209Сколько комментариев этой статьи0

Правоохранительные органы проверяют около 50 депутатов Верховной Рады на предмет уклонения от налогов.

Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга в Житомире.

"Если я не ошибаюсь, около 50 народных депутатов проверяются на полноту уплаты налогов, Рыбалка среди них", - сказал Луценко.

По его словам, проверка проходит в несколько этапов.

"Прокуратура уравнивает базу данных декларации так называемое ДФ1, фискальная декларация, сколько люди заплатили налогов вместе с членами семьи. Когда видно, что доходы не совпадают с налогами, которые показаны в декларации, очевидно, что мы направляем такой сигнал к ГФС. Они назначают внеплановую проверку и выписывают специальное налоговое уведомление, которое доводится до сведения чиновника. Затем этот человек имеет право дать объяснения. Затем происходит окончательное решение ГФС, они говорят - человек не уплатило налоги на какую сумму, и такое сообщение человеку вручается. Человек либо соглашается с этим и платит, или обжалует решение в суде", - добавил генпрокурор.

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