17.06.17 18:002590
Члены Европарламента побывали в прифронтовой зоне
|24.06.17 09:48
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Члены Европарламента посетили Авдеевку и КПВВ "Майорское", где пообщались с жителями с оккупированных территорий. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Facebook.
Члены Европарламента посетили Авдеевку и КПВВ "Майорское", где пообщались с жителями с оккупированных территорий. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Facebook.
Так, в составе группы были члены Европарламента Петрас Аустрявичус и Анна Фотыга, вместе с послами Словении в Украине Наташей Прах, Хорватии Томиславом Видошевичем, Португалии Марией Кристиной Ди Алмейдой, передает NewsOboz.org со ссылкой на РБК-Украина.
"Наши смелые европейские друзья побывали в Авдеевке, они стали первыми европейцами, которые своим глазами увидели разрушенную Промку, пообщались с ребятами из легендарной 72 бригады", - сообщила Геращенко.
Также кроме темы безопасности, евродепутаты уделили внимание гуманитарной проблематике, побывали на КПВВ "Майорское", где пообщались, в том числе, и с жителями с оккупированных территорий.
Евродепутаты посетили Авдеевский коксохим и приняли участие в расширенном совещании с участием местной власти, чиновников и депутатов.
Кроме того, она отметила, что совместно с коллегами намерена обращаться в международные институты относительно проблемы недопуска на оккупированные территории экологических миссий.