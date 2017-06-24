Члены Европарламента побывали в прифронтовой зоне

Члены Европарламента посетили Авдеевку и КПВВ "Майорское", где пообщались с жителями с оккупированных территорий. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Facebook.

Так, в составе группы были члены Европарламента Петрас Аустрявичус и Анна Фотыга, вместе с послами Словении в Украине Наташей Прах, Хорватии Томиславом Видошевичем, Португалии Марией Кристиной Ди Алмейдой, передает NewsOboz.org со ссылкой на РБК-Украина.

"Наши смелые европейские друзья побывали в Авдеевке, они стали первыми европейцами, которые своим глазами увидели разрушенную Промку, пообщались с ребятами из легендарной 72 бригады", - сообщила Геращенко.

Также кроме темы безопасности, евродепутаты уделили внимание гуманитарной проблематике, побывали на КПВВ "Майорское", где пообщались, в том числе, и с жителями с оккупированных территорий.

Евродепутаты посетили Авдеевский коксохим и приняли участие в расширенном совещании с участием местной власти, чиновников и депутатов.

Кроме того, она отметила, что совместно с коллегами намерена обращаться в международные институты относительно проблемы недопуска на оккупированные территории экологических миссий.