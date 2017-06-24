Миллиарды Януковича предлагают передать на медицину и транспорт

Юрий Луценко заявил, что конфискованные средства у окружения необходимо потратить на закупку медоборудования и обновление парка общественного транспорта.

Конфискованные у окружения экс-президента Януковича 1,5 млрд долларов необходимо потратить на закупку медоборудования для больниц в регионах и обновление парка общественного транспорта. Такое мнение высказал генеральный прокурор Юрий Луценко на пресс-конференции в Житомире.

"Я хотел бы обратиться к депутатам и призывать их голосовать за бюджет в полном объеме дополнительных поступлений, которые лежат в казначействе. Примерно 60 млрд грн, которые благодаря деятельности ГПУ были забраны у мафиозных структур, необходимо отправить на медицинскую сферу. Когда люди увидят, что в районной больнице появилось новое западное оборудование, новые медицинские пособия - тогда реформа госпожи Супрун (и.о. министра здравоохранения - прим. ред.) станет популярной", - отметил руководитель ГПУ.

По мнению Луценко, в случае принятия соответствующих изменений в Госбюджет уже сейчас, за три месяца можно будет провести тендеры, а в октябре - ноябре получить новое медицинское оборудование и "скорые помощи".

Кроме того, по убеждению генпрокурора, часть денег от спецконфіскации нужно использовать для закупки новых машин общественного транспорта.

"В моем родном городе Ривне ходят троллейбусы 74-го года. Я во второй класс ходил, когда открыли троллейбусный парк. Так сейчас в городе ходят те же трамваи. Почему не проплатить 30% лизингового платежа и не закупить новый общественный транспорт?" - заявил он.

В то же время Луценко раскритиковал внесенный в парламент проект изменений в госбюджет, касающийся распределения конфискованных 1,5 млрд долларов.

"Необходимы средства, чтобы заплатить за субсидии, чтобы была горячая вода. Я поддерживаю то, что надо заплатить силовикам, в первую очередь МВД, МОУ, СБУ и немножечко Генпрокуратуре. Я поддерживаю то, что нужно строить дороги. Но я не могу понять, почему миллиарды, которые мы забрали со счетов структур, подконтрольных Януковичу, не распределяются для людей", - отметил он.

В то же время, комментируя информацию, что эти средства планируется списать в счет внешнего долга и этим "усилить отношения с МВФ", Луценко заявил: "Внешние долги не могут быть важнее, чем наши внутренние обязательства. Нельзя платить по внешним долгам, забывая, как трудно живут люди".

Как известно, 28 января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний, связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.

28 апреля вступило в силу решение Краматорского суда о конфискации этих средств, а также облигаций внутреннего государственного займа Украины.