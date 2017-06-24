Жебривский выступает за изменение Минского формата переговоров

24.06.17 14:03Сколько просмотров этой статьи170Сколько комментариев этой статьи0

Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский считает, что Минский формат переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе необходимо менять.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что Минский формат переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе необходимо менять, но для изменений требуется согласие всех сторон конфликта, пишет "Телеграф"

"Сегодня один из вопиющих вопросов, которые нужны хоть на какой-то площадке обсуждать, пока в Минске. Тот, кто говорит, что нужно менять, видимо так есть, потому что нужны результаты. Но для того, чтобы менять, нужна добрая воля всех сторон.

Украина, ОБСЕ готовы? Думаю, да. Но, к сожалению, на сегодняшний день Россия не готова менять формат этих переговорных процессов", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" накануне вечером.

Говоря о режиме тишины ("хлебном перемирии"), глава ОВГА указал, в частности, на проблемы экологического характера: "С завтрашнего дня (24 июня – прим. ред) должно быть так называемое "хлебное перемирие", хотя сегодня лупили из чего попало, особенно доставалось югу Донецкой области и частично Луганской в районе Крымского.

Также есть экологические вопросы. Так называемые сайты так называемой "ДНР" объявляют, что в Украине экологический кризис, и при этом не дают добро ни на обследование завода в Торецке, ни на фекальный отстойник в Новолуганске и возможность подключить газоснабжение для Марьинки, Красногоровки и электроснабжение для Жованки.

В то же время на своей территории заливают шахты и не откачивают воду".

П.Жебривский также предположил, что ситуация может измениться после выборов в Германии: "Есть вопрос по поводу выборов в Германии в сентябре, и я думаю, когда они пройдут, … можно ожидать большей динамики в переговорном процессе".

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