Завод им. 61 коммунара Нардеп предложила отдать Вадатурским

Народный депутат Украины, член фракции ВО «Батьківщина» Александра Кужель считает необходимым передать производственные мощности ГП «Судостроительный завод имени 61 коммунара» компании «Нибулон» под инвестиционные обязательства.

Об этом Александра Кужель заявила в прямом эфире телеканала NewsOne, пишут "НикВести".

Я знаю влиятельную фирму «Нибулон», они очень много строят, я с ними очень часто конфликтовала, когда была председателем комитета, но хочу сказать, что они сейчас говорят о возвращении и оживлении рек, чтобы, например, спускать арбузы, тем самым снять напряжение на дороги - очень умная вещь, потому что все же попродавали, все порезали.

Я помню, в Николаеве есть завод 61 коммунара, люди не имеют работы, завод тихонько пилят на металлолом. Я предлагаю сделать как немцы: отдать им под инвестиционные обязательства, что они восстановят рабочие места, что там будут делать баржи, но для нас главное, для пенсионной реформы - восстановить рабочие места.

Когда господин Гройсман говорит, что на будущее, то там будущего нет - это первое. Во-вторых: они хотели бы увеличить пенсии - я им аплодирую, это очень важная вещь. Мы с 2011 года не делали индексацию и на сегодняшний день она не соответствует даже 2014 году, то есть по уровню потребительских цен она вдвое меньше, чем должна быть, - заявила она.

Напомним: ООО СП "Нибулон" является одной из крупнейших зерноторговых компаний юга Украины, её владелец - известный в Николаеве бизнесмен Алексей Вадатурский. Его сын, Андрей Вадатурский - депутат Верховной Рады Украины, член фракции БПП.

По поводу дальнейшей судьбы ГП "Судостроительный завод им. 61 коммунара" недавно высказался и николаевский мэр Александр Сенкевич. Он считает, что завод им. 61 коммунара нужно снести «под ноль» и построить на его месте развлекательный центр.