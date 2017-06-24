Березюк прекратил голодовку (видео)

Лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк заявил, что после 6 дней все же прекращает голодовку.

Такое заявление он сделал на брифинге под Администрацией Президента.

Заметим, что вместе с ним прекращает голодовку еще один надеп от "Самопомочи" Тарас Пастух.

"Мы сегодня с Тарасом (Пастухом) заканчиваем этот непростой путь. Мы начинаем путь от власти в свои дома", – отметил нардеп.

Также он отметил, что сейчас они больше нужны во Львове, где в воскресенье, 25 июня, будет проведено вече.

"Я призываю львовян не сидеть дома, выходить на улицы, выходите на вече для того, чтобы выразить свой протест, и мы должны защитить то место, которое спасает наш дом – Украину, где мы все хотим жить", – добавил Березюк.

Об участии в мероприятии лидер фракции отметил, что это будет зависеть от решения львовских врачей, у которых он хочет обследоваться.

По словам мэра Львова Андрея Садового, вече начнется в 14.00 в воскресенье на площади Рынок.

Как я уже говорил, я голодаю не из-за мусора. Вы не слушайте о мусоре. Мусор – это пуля, который выпустила государственная деспотическая машина, чтобы убивать людей и местное самоуправление. Вы смотрите на издевательства, которые эта пуля мусорная делает.

Если падет Львов, падет местное самоуправление в стране, Львов является его символом. Падет и Украина. Так оно будет. Если мы будем молчать и не выступать против лживого произвола деспотизма. Они лгут на каждом шагу, – добавил Березюк.