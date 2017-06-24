17.06.17 18:002590
Порошенко возглавит новую операцию на Донбассе
|24.06.17 20:38
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Киев готовит законопроект о смене статуса "АТО". Президент Украины возглавит операцию на Донбассе.
Киев готовит законопроект о смене статуса "АТО". Президент Украины возглавит операцию на Донбассе.
Введение специального режима на востоке страны также предполагает и смену руководства, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua и Sundaynews.
На данный момент операцией руководит Служба безопасности Украины. В случае утверждения законопроекта будет создан оперативный штаб, который возглавит Порошенко.
Президенту дается право как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных.
Порошенко уже призвал США к более активному участию в урегулировании конфликта на Донбассе.