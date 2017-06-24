Порошенко возглавит новую операцию на Донбассе

Киев готовит законопроект о смене статуса "АТО". Президент Украины возглавит операцию на Донбассе.

Введение специального режима на востоке страны также предполагает и смену руководства, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua и Sundaynews.

На данный момент операцией руководит Служба безопасности Украины. В случае утверждения законопроекта будет создан оперативный штаб, который возглавит Порошенко.

Президенту дается право как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных.

Порошенко уже призвал США к более активному участию в урегулировании конфликта на Донбассе.