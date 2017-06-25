Во Львове состоялось "мусорное" вече

25.06.17 18:00Сколько просмотров этой статьи218Сколько комментариев этой статьи0

Власти заявили об участии пяти тысяч человек.

Сегодня несколько тысяч львовян пришли на центральную площадь Рынок на общегородское вече, созванное мэром Андреем Садовым. Люди собрались, чтобы обсудить проблему утилизации мусора в городе, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Мэр Садовой в ходе выступления заявил, что Львов попал в "очень сложную ситуацию", но теперь "мусорная блокада начала давать трещину".

"Я уверен, что мы будем идти дальше как успешный город", – заявил Садовой.

Он также сообщил, что по состоянию на сегодняшний день в городе "30% площадок очень сильно переполнены" бытовыми отходами.

Также львовские власти заявили, что в "мусорном" вече приняли участие 5 тысяч человек.

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