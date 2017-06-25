В Одессе демонтировали табличку в честь маршала Жукова

Мраморная доска была установлена в 1995 году.

В Одессе неизвестные демонтировали табличку в честь маршала СССР Георгия Жукова, установленную на проспекте Жукова, 5А. Об этом сообщили в пресс-службе "Свободы".

-Мемориальной таблички в честь "мясника" Жукова в Одессе больше нет, - написали на страничке одесской ячейки партии.

На здании была установлена белая мраморная табличка, на которой было написано, что проспект назван в честь Жукова.