17.06.17 18:002590
В Одессе демонтировали табличку в честь маршала Жукова
|25.06.17 19:23
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Мраморная доска была установлена в 1995 году.
Мраморная доска была установлена в 1995 году.
В Одессе неизвестные демонтировали табличку в честь маршала СССР Георгия Жукова, установленную на проспекте Жукова, 5А. Об этом сообщили в пресс-службе "Свободы".
-Мемориальной таблички в честь "мясника" Жукова в Одессе больше нет, - написали на страничке одесской ячейки партии.
На здании была установлена белая мраморная табличка, на которой было написано, что проспект назван в честь Жукова.