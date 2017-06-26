Суд отложил дело Януковича до 29 июня

26.06.17 11:28Сколько просмотров этой статьи159Сколько комментариев этой статьи0

Рассмотрение дела по существу начнется в 10.00 четверга.

Оболонский районный суд Киева отложил до 29 июня рассмотрение по сути дела бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене. Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко.Сегодняшнее заседание длилось всего 35 минут.

Прокуратура просила суд удовлетворить ходатайство о заочном производстве по делу.

"Сторона обвинения считает, что с целью привлечения Януковича к уголовной ответственности в отдельном производстве следует осуществлять специальное судебное производство. Учитывая вышеизложенное, а также добавляю к ходатайству копии материалов отдельного производства, которым подтверждается то, что обвиняемый знал или должен был знать о начавшемся отдельном производстве на трех листах. Уважаемый суд, прошу вас удовлетворить данное ходатайство и постановить решение об осуществлении специального судебного производства в данном отдельном производстве по обвинению Януковича", - заявил прокурор Генеральной прокуратуры Руслан Кравченко.

Председательствующий судья Владислав Девятко сказал, что суд вынужден отложить заседание.

"В кодексе указано, что нужна повторная неявка обвиняемого на судебное заседание, для того чтобы можно было прокурору задать этот вопрос, а суду дать возможность стороне защиты высказать мнение и решить этот вопрос путем принятия судебного решения о назначении специального судебного разбирательства дела или об отказе в специальном судебном разбирательстве дела. Учитывая изложенное, суд действительно вынужден отложить заседание на 10 часов 29 июня", - пояснил Девятко.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк перед заседанием заявил, что защита будет настаивать, чтобы экс-президент имел возможность выйти и дать объяснения по существу дела согласно норм международного права.

"Виктор Янукович намерен участвовать в допросе первых должностных лиц государства, лично задавать вопросы. Такая процедура должна быть применена по аналогии, которую применял Святошинский суд", - сказал он.

По поводу выхода Януковича на связь с судом адвокат заявил, что все будет зависеть от Оболонского суда Киева. По его словам, Ростовский суд со своей стороны подтвердил возможность выхода на связь, если киевский суд, согласно европейской конвенции, направит документы в Минюст Украины, который направит соответствующие документы в РФ для организации видеосвязи. В таком случае, по его словам, Янукович примет участие в суде по видеосвязи.

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