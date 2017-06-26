17.06.17 18:002590
Введение безвиза не важно для 55% украинцев
|26.06.17 14:15
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Четверо из 10 украинцев признаются: для них лично важно введение безвизового режима с Европейским Союзом.
Четверо из 10 украинцев признаются: для них лично важно введение безвизового режима с Европейским Союзом.
Для 55% безвиз оказался неважным, 7% не определились со своим отношением к данному вопросу. Такие результаты показало исследование, проведенное социологической группой "Рейтинг", передает КП.
Исследователи отмечают, что по сравнению с данными 2016 года, показатели практически не изменились. Безвизовый режим с ЕС более важен для жителей Западного региона и молодежи, а наименее важным он является для украинцев пенсионного возраста.
Половина опрошенных считают, что Украине следует стать членом ЕС, 12% хотят в Таможенный союз, а 28% поддерживают равноудаленность и от Европы, и от России. Вступление в ЕС в большей степени поддерживают на Западе и молодежь.