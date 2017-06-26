Макрон: Нормандская встреча состоится на днях

26.06.17 15:25Сколько просмотров этой статьи157Сколько комментариев этой статьи0

На встрече с Порошенко французский лидер поддержал минские соглашения.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поддержке минского процесса и анонсировал нормандскую встречу. Об этом он сказал на брифинге с украинским коллегой Петром Порошенко, передает 112 Украина.

Встреча лидеров стран нормандской четверки состоится в конце июня либо в начале июля, точная дата еще определяется, отметил французкий лидер.

"Сейчас мы вчетвером в ближайшие часы будем решать между участниками... Можно пытаться, немножечко менять методику. Возможно, добавить немного нетерпения, что с моей стороны, и не привыкать к безрезультатной дискуссии", - сказал президент Франции.

Макрон отметил, что ситуация на Донбассе создает большие проблемы как для украинцев, так и Европы и России.

На нормандской встрече Макрон хочет выработать "целую серию новых условий", чтобы найти решение для выхода из ситуции на Донбассе.

"Франция вместе с Германией остается чрезвычайно вовлеченной в этот процесс и настаивает на развитии этих соглашений, на их выполнении. Это должен быть минский процесс, должна быть эффективная дискуссия, чтобы все стороны обменивались информацией по развитию и хотим видеть конкретные результаты, которые позволят двигаться вперед", - говорит Макрон.

Он также подчеркнул, что Франция не признает аннексию Крыма.

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