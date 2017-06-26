Глава правления «ПриватБанка» подал в отставку Глава правления «ПриватБанка» Александр Шлапак подал заявление об отставке. В данный момент неизвестна точная дата рассмотрения заявления наблюдательным советом. Об этом сообщают Украинские новости. «Есть заявление об отставке», – отметил Шлапак. В «ПриватБанке» также прокомментировали решение председателя правления. Известно, что наблюдательный совет планирует рассмотреть заявление Шлапака в конце июля. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама