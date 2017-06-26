17.06.17 18:002590
Глава правления «ПриватБанка» подал в отставку
|26.06.17 16:39
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Глава правления «ПриватБанка» Александр Шлапак подал заявление об отставке. В данный момент неизвестна точная дата рассмотрения заявления наблюдательным советом. Об этом сообщают Украинские новости.
Глава правления «ПриватБанка» Александр Шлапак подал заявление об отставке. В данный момент неизвестна точная дата рассмотрения заявления наблюдательным советом. Об этом сообщают Украинские новости.
«Есть заявление об отставке», – отметил Шлапак.
В «ПриватБанке» также прокомментировали решение председателя правления. Известно, что наблюдательный совет планирует рассмотреть заявление Шлапака в конце июля.