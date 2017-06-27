Власти Сирии готовят новую химатаку – Белый дом США обвинили сирийские власти в подготовке химической атаки. Режим президента Сирии Башара Асада готовит химическую атаку, сообщает пресс-служба Белого дома. "Соединенные Штаты видят потенциальные приготовления к другому нападению с применением химического оружия режимом Асада, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей. Действия подобны тем, что проводились перед атакой с применением химического оружия 4 апреля 2017 года", – говорится в заявлении Белого дома. В Вашингтоне отмечают, что, "если химическая атака будет осуществлена, цена для сирийского правительства будет высока". Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама