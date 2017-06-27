17.06.17 18:002590
Власти Сирии готовят новую химатаку – Белый дом
|27.06.17 09:00
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США обвинили сирийские власти в подготовке химической атаки.
США обвинили сирийские власти в подготовке химической атаки.
Режим президента Сирии Башара Асада готовит химическую атаку, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Соединенные Штаты видят потенциальные приготовления к другому нападению с применением химического оружия режимом Асада, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей.
Действия подобны тем, что проводились перед атакой с применением химического оружия 4 апреля 2017 года", – говорится в заявлении Белого дома. В Вашингтоне отмечают, что, "если химическая атака будет осуществлена, цена для сирийского правительства будет высока".