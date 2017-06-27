Макрон отметил роль Анны Ярославны в отношениях Украины и Франции

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что княгиня Анна Ярославна занимает важное место в истории французско-украинских отношений.

По его словам, между Францией и Украиной существуют давние связи, которые имеют большое значение для обеих стран. В то же время он особо отметил стремление украинского лидера «отдать должное Анне Киевской».

«Вы продемонстрировали, насколько важна эта история XI века, насколько глубоко укоренены наши давние отношения», —сказал французский лидер.

Отметим, что Анна Ярославна (родилась, по разным источникам, в 1032 или 1036 году) была младшей из трех дочерей князя Ярослава Мудрого.