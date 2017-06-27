В Полтаве вышли на протест участники боевых действий

В акции принимали участие около 20 человек, они требовали предоставить им земельные участки.

Около 20 ветеранов боевых действий на Донбассе провели возле административного здания Госгеокадастра в Полтаве акцию с требованием предоставить им предусмотренные законом земельные участки. Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.

"У админздания Геокадастра по улице Уютной предупредительную акцию протеста проводили участники АТО с требованием получить земельные участки, предусмотренные законом. В акции принимали участие около 20-ти человек", – говорится в сообщении.

Охрану общественного порядка обеспечивали работники полиции.