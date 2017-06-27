17.06.17 18:002590
Парубий рассказал, когда Рада возьмется за визовый режим с РФ
|27.06.17 15:00
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Спикер лично заинтересован в данной инициативе и надеется на поддержку большинства.
Спикер лично заинтересован в данной инициативе и надеется на поддержку большинства.
Верховная Рада может взяться за рассмотрение вопроса о введении визового режима с Россией на следующей пленарной неделе – 11-14 июля. Об этом на пресс-конференции рассказал спикер парламента Андрей Парубий, передает УНИАН.
Спикер отметил, что сам лично заинтересован в данной инициативе и надеется на поддержку большинства.
"Есть вероятность того, что вопрос обращения в Кабинет министров о введении визового режима может быть на следующей пленарной неделе, если в результате политических консультаций мы выйдем на консенсус. Я неоднократно подчеркивал, что эта идея для меня очень важна. Когда я был секретарем Совета национальной безопасности и обороны, эта идея была проголосована СНБО. Но очень важно, чтобы этот вопрос, если он войдет в зал, имел поддержку большинства. И поэтому мы ждем решения всех фракций по этому важному вопросу ", – сказал Парубий.