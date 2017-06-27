Гужву выпустили из СИЗО

27.06.17 15:58Сколько просмотров этой статьи141Сколько комментариев этой статьи0

Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва рассказал, что намерен доказать «абсурдность» выдвинутых против него обвинений, сообщает Укринформ.

Главред заявил, что в данный момент готовится еще два уголовных дела: одно — персонально против него, а второе против редакции интернет-газеты «Страна».

«Журналист», заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Светлана Крюкова внесла залог за Игоря Гужву.

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