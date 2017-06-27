Гужву выпустили из СИЗО Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва рассказал, что намерен доказать «абсурдность» выдвинутых против него обвинений, сообщает Укринформ. Главред заявил, что в данный момент готовится еще два уголовных дела: одно — персонально против него, а второе против редакции интернет-газеты «Страна». «Журналист», заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Светлана Крюкова внесла залог за Игоря Гужву. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама