Турчинов рассказал, как СНБО борется с кибератакой на Украину

По словам секретаря СНБО, все государственные учреждения, которые были включены в защищенный узел интернет-доступа, не были повреждены в ходе кибератаки

Из-за мощной атаки на информационные системы широкого спектра Национальный координационный центр кибербезопасности работает по протоколу быстрого реагирования. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) АлександрТурчинов, говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

По его словам, все государственные учреждения, которые выполняли рекомендации Национального координационного центра кибербезопасности и были включены в защищенный контур (защищенный узел интернет-доступа), не были повреждены в ходе кибератаки. "Сейчас специалисты по вопросам кибербезопасности в оперативном режиме оказывают помощь госучреждениям, которые по субъективным причинам не вошли в защищенный контур, объектам критической инфраструктуры, а также банковскому сектору", – рассказал Турчинов, добавив, что уже сейчас, первично проанализировав вирус, можно говорить о российском следе.

В то же время, секретарь СНБО настаивает на том, что решение Национального координационного центра кибербезопасности – "это не факультатив, а является обязательными для выполнения всеми государственными учреждениями".

"Речь идет о необходимости всем госучреждениям войти в защищенный контур интернета и выполнять все требования специалистов по кибербезопасности. Также рекомендуем сделать это и банковским учреждениям, прежде всего, государственным", – подчеркнул Турчинов.