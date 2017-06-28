Письма из ада: ради кого сегодня киевляне выйдут на Майдан

Сегодня, 28 июня, в 9 утра на Майдане начнется социальная акция, посвященная пленным украинцам.

Лозунг акции — «Непокоренные. Незабытые. В плену». Участие в ней примут родственники, активисты и те, кто прошли ад плена. Главная цель – поддержать тех, кто остается непокоренными, тех, кто, рискую своей жизнью, встал на защиту Украины, соотечественников.

«Вот уже долгое время (а это уже более 2-х лет) мы боремся за освобождение наших родных, которых держат на оккупированных территориях Украины (Донбасс, Крым). Неоднократно мы — украинцы и неравнодушные люди выходили на акцию «Stop Putin», все время мы напоминаем всему миру о вооруженной агрессии против Украины, где ежедневно гибнут люди, дети. Эта гибридная война является нарушением международного права.

И именно сегодня в важный для Украины день, день принятия главного закона — Конституции, мы здесь чтобы еще раз подчеркнуть, что в 21 веке, в современном мире происходит прямое нарушение прав человека, преступления против человечности и военные преступления», — заявили организаторы акции.

Отмечается также, что этим мероприятием вместе с теми, кто прошел ад плена, украинцы хотят показать сыновьям, мужьям, братьям, которые до сих пор находятся там: «Вы обязательно вернетесь! Мы все вместе ждем Вас здесь, и прилагаем максимум усилий для того, чтобы уже наконец встретиться с Вами!»

Во время акции родственники прочитают письма, которые получают от ребят.

Отметим, акция также состоится в Кропивницком на Площади Героев Майдана. Организаторы планируют запустить в небо воздушные шары голубого и желтого цветов, «как символ веры, надежды и поддержки».

Напомним, на сегодняшний день в плену боевиков находятся 132 украинца.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады и переговорщик в гуманитарной подгруппе в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что 5 июля не стоит ждать обмена заложников, так как после завершения верификации, боевики хотят еще раз согласовать перечень пленных, которых они готовы обменять.

«Мы видим, что растет количество украинских заложников, и сейчас в этом списке и журналист, и гражданские лица, которых хватают за проукраинскую позицию. Зато вторая сторона, она не подтверждает наличие многих лиц из этого списка.

Представители оккупантов требуют, чтобы Украина передала, например, «беркутовцев», которые причастны к событиям на Майдане, или тех, кто причастен к кровавым событиям в Харькове и Одессе», – сообщила Геращенко.

По словам вице-спикера ВР, эти люди «не имеют никакого отношения к Минскому процессу».