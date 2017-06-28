Украина готовит телефонную конференцию в "нормандском формате", - Климкин

На обсуждение выносится вопрос прекращения нарушения Россией минских соглашений.

Украина намерена организовать телефонную конференцию стран-членов "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщил во вторник, 27 июня, в Риме министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Радио Свобода".

Выступая на пресс-конференции во внешнеполитическом ведомстве Италии, глава МИД Украины сообщил, что телефонная конференция между представителями Украины, России, Германии и Франции должна состояться в ближайшее время, "речь идет о считанных днях".

По словам Климкина, на телефонную дискуссию Украина "выносит четкий вопрос: Россия впредь не должна иметь возможности нарушать Минские соглашения". "Москва должна прекратить обстрелы, вывести нерегулярные войска, разрешить контроль со стороны ОБСЕ на всей территории Донбасса, включая украинско-российскую границу, освободить пленных и способствовать проведению свободных выборов", - заявил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что условием для проведение встречи по Донбассу в нормандском формате должно быть предварительное изложение предпосылок.