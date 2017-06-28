В Харьков съехались евродепутаты из 30 стран

28.06.17 19:59Сколько просмотров этой статьи138Сколько комментариев этой статьи0

Губернатор Харьковской области Светличная приняла участие в заседании Мониторингового комитета Конгресса региональных властей СЕ

Во вторник евродепутаты собрались в Харькове на заседание Мониторингового комитета Конгресса региональных властей Совета Европы. Иностранные гости проверили, как работают органы местного самоуправления и как проводят выборы в регионах.

На заседание прибыли около сотни депутатов из 30 европейских стран. Украину представляла глава Харьковской ОГА Юлия Светличная.

"При помощи таких заседаний мы каждые пять лет отслеживаем ситуацию с местным самоуправлением. Это очень важно для развития европейских стран", – сказал генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреас Кифер.

"Это особенный сигнал для Украины в целом. Потому что мы чувствуем поддержку европейского сообщества, европейских организаций, таких весомых как Конгресс местных и региональных властей Совета Европы", – добавила Светличная.

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