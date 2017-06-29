Отставка главы ПриватБанка: почему Шлапак решил уйти и как это отразится на банковской системе

Наблюдательный совет ПриватБанка может рассмотреть заявление об отставке Александра Шлапака в конце июля.

Глава правления ПриватБанка Александр Шлапак намерен покинуть свой пост.

Наблюдательный совет банка может рассмотреть его заявление в конце июля. До тех пор Шлапак будет выполнять свои обязанности. По мнению экспертов, на банковской системе его отставка не отразится, равно как и то, кто придет ему на смену.

Как сообщает пресс-служба ПриватБанка, Шлапак в полной мере выполнил поставленные перед ним задачи относительно стабилизации ситуации в банке и проведения аудита его финансового состояния, сообщает Сегодня.

"Согласно сообщения Наблюдательного Совета ПриватБанка, Александр Шлапак принял вызов возглавить самый большой в стране банк сразу после перехода в государственную собственность, в период больших рисков и неопределенностей. Блаодаря успешной программе антикризисного менеджмента под руководством Александра Шлапака банк был стабилизирован, и было обеспеченно его стабильное развитие", – говорится в сообщении.

Почему Шлапак уходит

Решение Шлапака покинуть пост председателя правления ПриватБанка – это, скорее всего, его инициатива, рассказал политолог Владимир Фесенко. Так, во главе банка он выполнил задачи переходного периода, стабилизировал ситуацию, но оставаться надолго и решать уже другие проблемы он не хочет, считает эксперт. Кроме того, существует вероятность, что Шлапак изначально соглашался возглавлять банк временно, отмечает он.

"Мне кажется, что это, скорее, его решение. Он понимает, что вокруг ПриватБанка после национализации очень много конфликтов, достаточно много противоречий. И, хотя удалось решить первый слой проблем, все равно немало проблема остается, – говорит Фесенко, – Он, скорее, кризисный менеджер, очень эффективный, очень профессиональный, но он не хочет брать на себя чрезмерную нагрузку и оставаться надолго. Он, скорее, выполняет определенную работу, решает самые сложные проблемы, потом уходит. Вот это его стиль". Более того, эксперт отмечает, что, по некоторым данным, у Шлапака есть проблемы со здоровьем.

По мнению экономического эксперта Бориса Кушнирука, изначально назначение Шлапака на должность председателя правления ПриватБанка было логичным – он не только хороший специалист, но и до этого работал в структуре. В связи с этим у него была выстроена история отношений с собственниками ПриватБанка. Однако, учитывая, что после национализации ПриватБанка ситуация в отношения между предыдущими собственниками и нынешними – государством – непростая, она ведет к тому, что Шлапак должен занять конфронтационную позицию в отношении предыдущих, считает эксперт.

Второй аспект – то, что Шлапак был хорошим исполнителем, но не реальным первым лицом в банке, отмечает Кушнирук. Более того, часть проблем была в том, что члены правления были назначены до него, то есть не были его людьми. Он оказался в ситуации, в которой ему было не очень комфортно. По мнению эксперта, эти факторы стали причиной его желания покинуть пост. Более того, информация о возможной отставке Шлапака появилась еще в феврале-марте 2017 года, отмечает эксперт.

Еще одной причиной отставки главы правления ПриватБанка могло стать то, что он готовится возглавить Национальный Банк Украины, считает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. "То, что именно сейчас Шлапак подал в отставку, возможно, объясняется тем, что его готовят на должность главы НБУ", – рассказал он, – Он не является самостоятельным игроком. Он исполнитель, поэтому как ему скажут – так он и действует – как по поводу назначений, так и по поводу увольнений".

По мнению политолога Владимира Фесенко, такая возможность не исключена, но вопрос заключается в том, согласится ли он это сделать.

"Если его уговорят, если он сам посчитает, что нынешняя ситуация в Нацбанке позволит ему работать в щадящем режиме и что ему удастся избежать тех проблем и противоречий, с которыми столкнулась Гонтарева (глава НБУ Валерия Гонтарева, которая также подала в отставку – Авт.) – тогда он согласится. Если нет, если он будет понимать, что это тот же "электрический стул", на котором сидела Гонтарева, и вовремя ушла оттуда, – то зачем садиться?" – говорит Фесенко.

Кроме того, в этом вопросе нужно понимать, готов ли президент Украины Петр Порошенко поддержать его кандидатуру. Несмотря на то, что противоречий в их отношениях нет, вопрос согласования личностных и политических интересов всегда деликатный, отмечает Фесенко. Впрочем, по мнению Кушнирука, главой НБУ должен быть макроэкоэкономист, а не банкир. Кроме того, руководитель регулятора должен быть самостоятельным, чтобы иметь возможность отстаивать свои позиции и, с одной стороны, обеспечить стабильность национальной валюты, а с другой – содействовать развитию экономики.

По информации пресс-службы ПриватБанка, заявление Шлапака об уходе Наблюдательный совет банка может рассмотреть в конце июля. По словам экспертов, именно этот орган утвердит ее формально, однако де факто решение будет приниматься на уровне главы правительства или президента.

"Формально будет решение Наблюдательного совета. Именно этот орган будет принимать решение о снятии и назначении. Но мы понимаем, что этот орган будет исполнять решение, которое будет неофициально принято президентом и премьер-министром", – говорит Кушнирук.

Еще одним вопросом остается и то, кто заменит Шлапака на посту председателя правления ПриватБанка. Как считает Андрей Новак, кандидатура преемника не является особо важной в сложившейся ситуации.

"Это абсолютно не имеет значения, потому что это также будет исполнитель той стратегии, которую выбрал президент и верхушка – докапитализации ПриватБанка и его продажи", – сказал он.

На банковской системе уход Шлапака не отразится

Банковская система Украины не почувствует смену руководителя ПриватБанка, считают эксперты. По словам Владимира Фесенко, Шлапак сумел стабилизировать ситуацию в ПриватБанке. Хоть он и не решил все проблемы с ним, нынешняя ситуация выглядит гораздо менее критичной, чем она была в конце прошлого года. Поэтому уход Шлапака не станет причиной появления новых, отмечает он.

"Ситуация никак не изменится, потому что правительство фактически уже залило туда 116 миллиардов и еще 38,5 миллиардов сказало залить. С точки зрения формальной ликвидности банка банк будет ликвидным. Другое дело, что это все делается из нашего с вами кармана, потому что это с бюджета, и будет государственным долгом, а выплачивать этот долг придется всем гражданам Украины", – отмечает Борис Кушнирук.

Напомним, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Вся процедура состоялась за 72 часа. Причиной стало то, что "Приват" не смог выполнить программу докапитализации. В Минфине и НБУ уже тогда заявляли, что переход в госсобственность являлся единственным возможным вариантом спасения финучреждения. В то же время бывший бенефициар "Привата" Игорь Коломойский уверял, что ПриватБанк стал жертвой "произвола НБУ". Позже Коломойский оспорил национализацию ПриватБанка в суде.

После национализации ПриватБанка 19 декабря 2016 года в конце 2016 года – начале 2017 года правительство уже докапитализировало его на 116,8 млрд грн.