Вирусная атака остановила фондовый рынок Украины

Украинская биржа и ПФТС не могут оформить проведенные 27 сделки .

Украинский фондовый рынок приостановил работу в ожидании восстановления работы Национального депозитария Украины и Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках.

"Начало торгов на Фондовой бирже ПФТС отложено до возобновления работы клирингово-расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг Украины", – отметили на бирже.

"Старт торгов на фондовом рынке Украинской биржи отложен до восстановления расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг", – отмечает Украинская биржа (УБ), которая, как и ПФТС, не пострадала от кибератаки, но не может оформить проведенные 27 июня сделки из-за сбоя в работе НДУ и РЦ.

В то же время торги на срочном рынке УБ проводятся в стандартном режиме, кроме фьючерсных и опционных контрактов на индекс украинских акций, торги которыми стартуют одновременно с восстановлением торгов на фондовом рынке.

Крупнейшая по оборотам биржа Перспектива, также пострадавшая от вируса, по состоянию на полдень четверга пока не возобновила работу. Как сообщили участники фондового рынка, из-за вызванного кибератакой сбоя в работе НДУ и РЦ простаивает и внебиржевой рынок.

Нацдепозитарий на своем сайте заявил, что "о времени открытия операционного дня будет сообщено позже, сервис Кабинет клиента для отправки отчетности начнет свою работу во второй половине дня".

Информированный источник сказал, что возобновление работы в районе 16:00 четверга по состоянию на полдень выглядит оптимистичным сценарием. Подобный масштабный сбой в работе фондового рынка Украины из-за кибератаки является первым в его истории.