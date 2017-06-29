Рабинович: Будем строить Швейцарию с богатыми гражданами или Северную Корею с диктатурой — пора уже определяться

29.06.17 15:41Сколько просмотров этой статьи122Сколько комментариев этой статьи0

«Нам надо определиться, что мы в Украине строим: свободную, демократическую, независимую и нейтральную страну, как это записано в Акте о государственной независимости Украины, открытый дом, процветающую экономически страну, свободную для бизнеса и движения денег, Швейцарию Восточной Европы, — кстати, как это и предлагает наша партия «За життя»; или мы отгораживаемся от всего мира, строим стены, строим военно-коммунистический режим по типу Северной Кореи, в котором бесконечно будут править бездари и придурки, которые завели уже нас в экономический тупик!»

Об этом в прямом эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат Украины и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович, комментируя заявления представителей «Народного Фронта» о новых средствах для строительства проекта «Стена», сообщает "Журналист"

«Мы на каждом шагу теряем народные деньги, подчеркиваю, народные, а не какие-то там деньги правительства. Мы проигрываем свою страну, теряем людей. То нас штрафуют на миллионы за отказ в участии российской участницы в «Евровидении», то мы гоняемся за призрачными деньгами раньше Лазаренко, а теперь — Януковича, а в это время страна погрязла в болоте коррупции, экономически не развивается и уничтожает своих граждан идиотскими экспериментами псевдореформаторов», – заявил лидер партии «За життя».

«Законы, которые принимаются в Раде, действия правительства должны быть направлены на то, чтобы в кармане украинца стало больше денег, чтобы мы обеспечивали достойную старость и перспективу молодым.

Мы не должны попадаться на провокации, ловушки, когда нас пытаются отвлекать на всякие «заочные осуждения» Януковича… Пусть он лучше скажет, кто ему помогал бежать из страны и сколько он за это заплатил, пусть скажет, с кем он договорился из нынешней власти, чтобы за три года его так и не привлекли к ответственности и не вернули деньги в Украину!» – подчеркнул политик.

«Впервые в мире у нас отсутствует аудит финансов, после Гордиенко, вскрывшего миллиардные растраты, у нас просто ликвидировали финансовый аудит Кабмина. Воры остались один на один с нашими деньгами.

А теперь им надо еще загнать миллионы на новую «Стену». Еще раз подчеркиваю: все решения в нашей стране сейчас должны быть направлены на то, как это отражается на кармане простого украинца, как это помогает нам стать не закрытой, а открытой, процветающей страной, богатой, такой, как Швейцария!» – резюмировал Вадим Рабинович.

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