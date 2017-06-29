Николаевский активист объяснил почему он забросал яйцами Савченко (видео)

Активист забросал нардепа Савченко яйцами, «чтоб знала свое место».

Глава организации «Правый сектор» в Николаевской области Кирилл Калашник считает, что поступил правильно, забросав возле зоопарка народного депутата Надежду Савченко яйцами в день ее визита в Николаев.

За это ему может грозить административная ответственность. Об этом активист рассказал сегодня, 29 июня, на брифинге в Управлении патрульной полиции в г. Николаеве, сообщает "БлиNКом".

«Во-первых, накипело, во-вторых, эта акция была для того, чтобы показать ей свое место. Все СМИ написали, как она ушла с Николаева со скорлупой на голове. Думаю, это запомнят еще на долгое время», — сказал Кирилл.

Он не признает свои действия хулиганством и считает это волеизъявлением. Ведь, по мнению его организации, Савченко оскорбляла «настоящих воинов» и неприлежно вела себя в Верховной Раде.

Однако, по мнению, начальника Управления патрульной полиции в г. Николаеве Максима Ахрамеева, парню может грозить административная ответственность за хулиганские действия.

«Каждый имеет право на свое мнение, каждый может его высказать. Мы, полиция, аполитичны, но если будут противозаконные действия, мы будем действовать решительно», — сказал Ахрамеев. Однако пока протокол на участников «яичной драки» не составили – «взяли паузу, чтобы разобраться, что там произошло».

У полиции на это есть еще два месяца. Добавим, согласно ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, — влечет наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест сроком до пятнадцати суток.