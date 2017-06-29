Тягнибок приехал в Николаев защищать «Бизона»

В Николаеве побывал лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, который принял участие в пикете Апелляционного суда Николаевской области в поддержку добровольца Геннадия Дуброва с позывным «Бизон», которому прежде дали 6 лет тюрьмы за беспорядки под Радой.

Об этом сообщает корреспондент ТАЙМЕРА.

Олег Тягнибок считает весьма символичным тот факт, что дело рассматривается на следующий день после того, как вся Украина отмечала День Конституции:

«Сегодня пикетируем апелляционный суд в связи с рассмотрением дела защитника Конституции Геннадия Дуброва. Как-то символично выходит, что дело рассматривается на следующий день после того, как вся Украина отмечала День Конституции. Ирония судьбы: после «Майдана» судят тех людей, которые были в первых рядах, судят добровольцев, защищавших Украину».

Главный «свободовец» Украины отметил, что дело 31-го августа шито белыми нитками.

«Это дело, спровоцированное нынешней властью, для того, чтобы прикрыть предательство национальных интересов, которые происходили в 2015-м году в стенах Верховной Рады».

Он напомнил, что тогда 261 депутат проголосовал «за» принятие в первом чтении нового варианта Конституции Украины.

«Власть рассказывала украинскому народу, что в этом варианте идёт речь лишь о децентрализации. Когда «Свобода» выходило протестовать, то нас обвиняли в том, что мы против децентрализации.

Власть говорила неправду. На самом деле наибольшим злом тех изменений Конституции, которые хотели внести 31-го августа, введение в отдельный раздел отдельной статьи о имплементации в Конституцию Закона Украины «Про особый статус Донбасса».

И вот тут, как говорят, и зарыта кошка. Власть об этом не говорила, сделай она это – народ восстал бы. Наверное, это делалось под давлением Запада, под желанием реализовать Минские договорённости», — рассказал Олег Тягнибок.

Он убеждён, что в то время, когда коррупционеры гребут миллиарды и спокойно ходят на свободе, а если и ведутся против кого–то дела, то это бутафория и их потом отпускают. По его словам, целенаправленно «уничтожают» активных «майдановцев», добровольцев.

«Если заденут простого человека, то он не отреагирует. А власть больше всего боится тех, кто имеет право говорить правду. Когда мы говорим о «Бизоне», то он не просто был на фронте, он был добровольцем, воевал в Донецком аэропорту.

Это типаж человека, который может выйти к власти и сказать: что ты делаешь, во что ты превратил Украину. И этой власти ему нечего будет сказать. Власть, боясь таких людей, начинает их уничтожать», — убеждён «свободовец».

Напомним, николаевец подозревается в ряде преступлений — от беспорядков под зданием Верховной Рады до попытки похищения депутата Николаевского областного совета.

Судья Братского районного суда Николаевской области Инна Скарницкая просит присудить Геннадию Дуброву 6 лет лишения свободы.