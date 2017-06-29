В Конституции Украины изменят статус Крыма

Президент Украины Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии изменить статус автономной республики Крым в составе Украины.

Об этом сообщил в четверг в эфире украинского "5 канала" народный депутат Верховной рады от "Радикальной партии", член Конституционной комиссии Юрий Чижмарь.

"Что касается сегодня, то мы работаем только по статусу Крыма, потому что мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарного государства", - сказал он, уточнив, что по поручению президента работа ведется над разделом 10 Основного закона Украины, где описан статус Крыма.

Каким именно будет обновленный статус Крыма в Конституции, Чижмарь не уточнил. По его словам, крымский вопрос - это единственное, над чем сейчас работает Конституционная комиссия.