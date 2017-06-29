ООН: Кибератака была организована не ради денег

29.06.17 19:37Сколько просмотров этой статьи129Сколько комментариев этой статьи0

Глава глобальной программы ООН по киберпреступности Нил Уолш прокомментировал последствия масштабной кибератаки. По его словам, инициаторы нападения совершили преступление не ради денег. Об этом сообщает Радио Свобода.

Уолш отметил, что киберпреступников выдала их стратегия. По словам представителя ООН, если бы хакеры планировали свое нападение ради личной выгоды, они могли бы подготовиться к подобным финансовым операциям. Однако Уолш заметил, что взломщики не особо уповали на получение денежных переводов.

В частности, специалист акцентировал внимание на том, что у хакеров нет толкового представления о том, как правильно выводить деньги, отправленные жертвами. К примеру, они создали единственный электронный кошелек, который был заблокирован. Теперь хакеры не смогут предоставить жертвам разблокировку компьютеров в обмен на денежные переводы.

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