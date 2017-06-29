Посол США в Украине: Сектор реформ, вызывающий беспокойство – борьба с коррупцией

Украина должна продолжать реформы несмотря ни на что. Такое мнение 29 июня в Киеве на конференции «Украина-ЕС: Интеграция в меняющемся мире» высказала посол США Мари Йованович, сообщает «Журналист».

«Мы поддерживаем сближение Украины и Европейского союза. Украина имеет все возможности двигаться вперед. Мы видим, в стране есть разочарование масштабами изменений, которые ожидались в 2014 году. Те стремления были нереалистичными. Это важно признать и двигаться далее», – подчеркнула Йованович.

«Сектор реформ, вызывающий беспокойство – борьба с коррупцией. Люди спрашивают: сколько это может длиться? В судах коррупционные дела зависают. Есть ужасные рейдерские атаки. Инвесторы говорят, что не уверены в защите своих вложений.

Все это имеет значение, когда бизнес решает, куда вложить деньги. И в дальнейшем влияет на экономическую ситуацию, на благополучие населения страны. Это означает, что судебная реформа касается каждого. Сейчас Украина движется к реформе судов, идет отбор судей.

Это очень важная тема. Надо, чтобы у всех была уверенность, что в Высший суд избраны самые квалифицированные претенденты, самые безупречные. Сейчас идет обсуждение 120-ти кандидатов. И если они не самые лучшие, есть смысл провести второй тур. Первый шаг – восстановление доверия к судам. Тогда реформы пойдут быстрее», – заявила посол.