Что будет с долларом осенью: прогноз аналитика

В сравнении с валютами многих других развивающихся стран, считает эксперт, гривня малоликвидная и мало интересует валютных спекулянтов.

Для достижения прогнозного уровня, предсказанного Минфином, – 29,3 гривни в среднем по году, национальная валюта должна во втором полугодии обесцениться как минимум до 32 гривен за доллар, поясняет аналитик Наталья Мильчакова. Однако такой прогноз можно назвать пессимистичным.

К примеру, в Центре Разумкова прогнозируют курс в районе 27 гривен во втором полугодии, а в Concorde Capital предполагают, что в конце этого года доллар будет стоить 28,5 гривни. Сама же Наталья Мильчакова предполагает, что уже осенью курс доллара будет колебаться в пределах 26-28 гривен.

"Риском может стать, например, отказ Международного валютного фонда либо иных международных финансовых организаций предоставлять кредиты Украине. Другим риском может стать падение мировых цен на зерно, металлы и иные экспортные товары Украины, а также падение мировой цены на нефть, что может негативно повлиять на спрос зарубежных импортеров на украинские товары. Однако каким будет курс осенью – реально может знать только Нацбанк Украины, так как гривня дорожает и дешевеет в основном благодаря политике, которую Нацбанк проводит на валютном рынке", – рассказывает Наталья Мильчакова.

"Риском может стать, например, отказ Международного валютного фонда либо иных международных финансовых организаций предоставлять кредиты Украине", – рассказывает Наталья Мильчакова.

В сравнении с валютами многих других развивающихся стран, считает эксперт, гривня малоликвидная и мало интересует валютных спекулянтов.