Стало известно, когда Рада рассмотрит вопрос снятия неприкосновенности с нардепов

30.06.17 10:35Сколько просмотров этой статьи106Сколько комментариев этой статьи0

Депутаты за пять дней рассмотрят представления на шестерых своих коллег.

Верховная Рада намерена на следующей недели взяться за рассмотрение вопроса о снятии неприкосновенности с шести народных депутатов, на которых ранее подал представление генеральный прокурор. Об этом заявила в эфире телеканала "112 Украина" пресс-секретарь генпрокурор Лариса Сарган.

По ее словам, депутаты за пять дней рассмотрят представления на шестерых своих коллег.

"Регламентный комитет уже определился с датами рассмотрения представлений, это с понедельника по пятницу ежедневно. В понедельник в 12:00 первое заседание регламентного комитета, вторник-пятница в 10:00. Мы планируем, что все шесть представлений, которые мы передали в ВРУ, будут рассмотрены в эти дни. Четверг и пятница – это дни, отведенные для дела Полякова и Розенблата, в понедельник, вторник и среду с учетом того, что еще добавилось представление на Михаила Добкина, я думаю, что в один из дней также будет рассмотрено это представление", – сказала Сарган.

Напомним, 21 июня генеральный прокурор Юрий Луценко внес на рассмотрение парламента представления о привлечении к уголовной ответственности на пятерых народных депутатов: Олеся Довгого ("Воля народа"), Андрея Лозового (Радикальная партия), Евгения Дейдея и Максима Полякова (оба "Народный фронт"), Борислава Розенблата (БПП). 29 июня генпрокурор внес в парламент представление еще и на Михаила Добкина.

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