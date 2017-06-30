Каждому украинцу придется заплатить за национализацию ПриватБанка – НБУ Средства на спасение финучреждения будут компенсироваться из налогов Каждому украинцу из своих налогов придется заплатить 3,5 тысячи гривен за национализацию ПриватБанка. Об этом сообщил в директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук в колонке на "Экономической правде". "ПриватБанк был спасен средствами налогоплательщиков – средние расходы в расчете на каждого украинца с учетом запланированных дополнительных вливаний капитала составляют более 3,5 тысяч гривен", – подсчитал Ваврищук. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама