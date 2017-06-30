17.06.17 18:002590
Каждому украинцу придется заплатить за национализацию ПриватБанка – НБУ
|30.06.17 10:54
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Средства на спасение финучреждения будут компенсироваться из налогов
Средства на спасение финучреждения будут компенсироваться из налогов
Каждому украинцу из своих налогов придется заплатить 3,5 тысячи гривен за национализацию ПриватБанка.
Об этом сообщил в директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук в колонке на "Экономической правде".
"ПриватБанк был спасен средствами налогоплательщиков – средние расходы в расчете на каждого украинца с учетом запланированных дополнительных вливаний капитала составляют более 3,5 тысяч гривен", – подсчитал Ваврищук.