Каждому украинцу придется заплатить за национализацию ПриватБанка – НБУ

30.06.17 10:54Сколько просмотров этой статьи97Сколько комментариев этой статьи0

Средства на спасение финучреждения будут компенсироваться из налогов

Каждому украинцу из своих налогов придется заплатить 3,5 тысячи гривен за национализацию ПриватБанка.

Об этом сообщил в директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук в колонке на "Экономической правде".

"ПриватБанк был спасен средствами налогоплательщиков – средние расходы в расчете на каждого украинца с учетом запланированных дополнительных вливаний капитала составляют более 3,5 тысяч гривен", – подсчитал Ваврищук.

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