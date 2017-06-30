Військовий парад до Дня Незалежності буде відрізнятися від попередніх - Полторак

30.06.17 12:31Сколько просмотров этой статьи98Сколько комментариев этой статьи0

Міністр оборони Степан Полторак стверджує, що військовий парад з нагоди Дня Незалежності України буде проведений по-іншому, ніж раніше, а нові традиції будуть підвищувати моральний дух особистого складу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав українським журналістам у п'ятницю в Брюсселі.

"Будуть нововведення, які будуть цікавими для всіх українців і, що важливо, що вони будут серйозно підіймати моральних дух наших військових. Нові традиції, які будут введені під час цього параду, будуть спрямовані на підвищення морального духу особового складу", - переконаний Полторак.

Читайте також На військовому параді до Дня Незалежності техніки із зони АТО не буде - Порошенко Крім того, за його словами, участь в параді візьмуть також і військові з "дружніх країн".

"Ми запросили багато країн - наших друзів, щоб вони взяли участь у параді. Вони будуть приймати участь в парадних розрахунках і окремими підрозділами. Якщо говорити про литовсько-польсько-українську бригаду, то вона буде одним підрозділом. Це буде цікаво", - вважає міністр.

Похожие новости

28.05.17 13:39Порошенко: Пограничники - лицо Украины

22.05.17 14:03Николаевские исторические хроники 24-28 мая

21.05.17 12:06На концерте в честь Дня Европы в Николаеве «гвоздем программы» была группа «Веселые стаканчики»

05.05.17 09:25Украина будет отмечать больше ста международных праздников

02.05.17 16:25Израиль празднует 69-й День Независимости: воздушный парад. Видео

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

12:00На Николаевщине открыли "Главный центр МВД"

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:002590

В Украине скончался легендарный боксер

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592130

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама