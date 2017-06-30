Порошенко пообещал быстрее освободить Донбасс

Россия захватила украинские территории, чтоб вернуть их в Российскую империю, отметил глава государства.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине ускорит процесс освобождения захваченных Россией украинских земель. Об этом он сказал во время торжественного мероприятия по случаю 25-летия Ассоциации городов Украины сегодня в Киеве, передает УНИАН.

По его словам, Россия захватила украинские территории, чтоб вернуть их в Российскую империю.

"К сожалению, война не только на востоке, не мы пришли на их землю – они пришли захватить нашу землю, они пришли разорвать Украину, чтобы вместо украинского народа определять наше дальнейшее будущее, вернуть нас обратно в Российскую империю", – заявил Порошенко.

Кроме того, он пообещал, что власть сделает все возможное, чтоб процесс по освобождению украинских земель от агрессора пошел быстрее.