Порошенко: Выборы еще очень нескоро

30.06.17 14:30Сколько просмотров этой статьи94Сколько комментариев этой статьи0

Избирательный сезон в Украине начнется в 2019 году. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщает УНИАН.

«Выборы, друзья, еще очень нескоро. Подчеркиваю, не скоро! Если кто-то хочет спросить, когда они будут, — избирательный сезон начнется в 2019 году, в соответствии с законодательством», − заявил Порошенко.

Глава государства отметил, что необходимо вкладывать средства в развитие общин.

«Я намеренно сразу после избрания президентом объявил досрочные парламентские выборы в 2014 году, где был избран парламент, который вместе со мной сделал эти реформы, сформировал правительство, ориентирован и поддерживает и президента, и децентрализацию, и в 2015 году были проведены очередные местные выборы.

Для чего это было сделано? Надо остановить популизм и дать возможность стране поработать без выборов, провести настоящие реформы», — резюмировал Порошенко.

Похожие новости

18.06.17 09:15Порошенко vs Тимошенко: украинцы озвучили, кого хотят видеть новым президентом

07.04.17 14:21В Раде озвучили прогноз, даст ли Порошенко добро на отставку Гройсмана

10.02.17 17:00Николаев «Цифровой город»

12.01.17 09:45Американское издание сообщило о попытках правительства Украины помочь Хиллари Клинтон

01.06.14 19:03Капкан для Порошенко: ожидания выше полномочий

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

12:00На Николаевщине открыли "Главный центр МВД"

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:002590

В Украине скончался легендарный боксер

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592130

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама