Порошенко: Выборы еще очень нескоро

Избирательный сезон в Украине начнется в 2019 году. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщает УНИАН.

«Выборы, друзья, еще очень нескоро. Подчеркиваю, не скоро! Если кто-то хочет спросить, когда они будут, — избирательный сезон начнется в 2019 году, в соответствии с законодательством», − заявил Порошенко.

Глава государства отметил, что необходимо вкладывать средства в развитие общин.

«Я намеренно сразу после избрания президентом объявил досрочные парламентские выборы в 2014 году, где был избран парламент, который вместе со мной сделал эти реформы, сформировал правительство, ориентирован и поддерживает и президента, и децентрализацию, и в 2015 году были проведены очередные местные выборы.

Для чего это было сделано? Надо остановить популизм и дать возможность стране поработать без выборов, провести настоящие реформы», — резюмировал Порошенко.