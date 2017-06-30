Кому в Украине впервые разрешили двойное гражданство

Важный прецедент судебного решения: житель Закарпатья добился права на двойное гражданство.

Апелляционный суд Закарпатской области подтвердил возможность гражданина Украины пользоваться при пересечении госграницы паспортом другого государства.

В частности, суд отменил штраф местному жителю, который пытался пересечь границу с венгерским паспортом, сообщает адвокат Эдуард Пуканыч. Его клиента оштрафовали еще в апреле 2017 года, однако тот подал апелляцию, и в июне выиграл ее.

«Украинские пограничники начали составлять протоколы об административных правонарушениях на граждан Украины, которые хотят пересечь госграницу с венгерским паспортом. Такой протокол об административном правонарушении поступил на рассмотрение к одному закарпатскому судье, который решил, что нужно привлечь к админответственности нашего венгерского земляка за то, что он «посмел» открыто заявить о двойном гражданстве и использовать венгерский заграничный паспорт», – написал Эдуард Пуканыч.

В результате, Апелляционный суд Закарпатской области решил, что гражданин на самом деле не нарушал закон Украины и имел право пересекать границу, как по своим украинским, так и по венгерским паспортам.

Как писала Politeka, в Береговском районе Закарпатской области доля взрослых людей, имеющих паспорт Венгрии, составляет практически 100%. За последние несколько лет более ста тысяч украинцев получил венгерские паспорта.