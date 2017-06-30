Трамп заявил о готовности продавать уголь Украине

26 июня президент Петр Порошенко заявлял, что Украина купит у США 2 млн тонн угля. Глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что страна готова продавать энергоресурсы "всем, кто в них нуждается".

США готовы начать крупные поставки угля в Украину. Об этом президент США Дональд Трамп заявил 29 июня, выступая в министерстве энергетики, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Украина уже говорит нам, что ей нужны миллионы и миллионы тонн угля. Мы готовы продавать его во всем мире тем, кто в нем нуждается", – сказал Трамп.

Он заявил о "золотом веке" энергетического бизнеса США, объявив о намерении увеличить экспорт природного газа нефти и угля на рынки Восточной Европы и Азии.

"Мы тут сегодня, чтобы дать волю новой американской энергетической политике. Мы будем экспортировать американскую энергетику по всему миру", – отметил президент США. 26 июня президент Петр Порошенко заявлял, что Украина купит у США 2 млн тонн угля.

Дефицит угля на украинских теплостанциях возник в связи с началом товарной блокады оккупированных районов востока Украины ветеранами АТО из добровольческих подразделений, требующими освобождения заложников. Блокада распространяется и на поставки антрацита с территорий, которые контролируют боевики.

16 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров Украины безотлагательно принять исчерпывающие меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины.

Среди указанных мер – диверсификация источников поставок каменного угля марки антрацит и создание резервов. Также Кабмину поручено обеспечить временное, до полного преодоления кризисных явлений в энергетике, прекращение экспорта из Украины антрацита.