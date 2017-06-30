Названо имя нового представителя МВФ в Украине

Международный валютный фонд назначил Йосту Люнгмана своим постоянным представителем в Украине.

В пресс-службе уточнили фонда, что Люнгман приступит к исполнению своих обязанностей 3 июля.

«Жером Ваше, который сейчас занимает должность постоянного представителя, возвращается в штаб-квартиру МВФ после четырех лет своей работы в Украине», — говорится в сообщении.

В Фонде сообщили, что решение о смене представителя является общепринятой процедурой ротации постоянных представителей.

Йоста Люнгман, гражданин Швеции, получил диплом экономиста в Университете Упсала. Он присоединился к МВФ в 2007 году со своей должности в Министерстве финансов Швеции.

«Работая в налогово-бюджетном департаменте МВФ и Департаменте Ближнего Востока и Центральной Азии, Люнгман получил существенный опыт работы с восточноевропейскими и переходными экономиками», — отметили в пресс-службе.

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