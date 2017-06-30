Названо имя нового представителя МВФ в Украине

30.06.17 20:39Сколько просмотров этой статьи117Сколько комментариев этой статьи0

Международный валютный фонд назначил Йосту Люнгмана своим постоянным представителем в Украине.

В пресс-службе уточнили фонда, что Люнгман приступит к исполнению своих обязанностей 3 июля.

«Жером Ваше, который сейчас занимает должность постоянного представителя, возвращается в штаб-квартиру МВФ после четырех лет своей работы в Украине», — говорится в сообщении.

В Фонде сообщили, что решение о смене представителя является общепринятой процедурой ротации постоянных представителей.

Йоста Люнгман, гражданин Швеции, получил диплом экономиста в Университете Упсала. Он присоединился к МВФ в 2007 году со своей должности в Министерстве финансов Швеции.

«Работая в налогово-бюджетном департаменте МВФ и Департаменте Ближнего Востока и Центральной Азии, Люнгман получил существенный опыт работы с восточноевропейскими и переходными экономиками», — отметили в пресс-службе.

Ранее нардеп от фракции «Самопомич» Роман Семенуха в Facebook рассказал о некоторых подводных камнях пенсионной реформы, которую предлагает правительство. В частности, он отметил, что изменяется коэффициент стоимости года страхового стажа.

Также после коррупционного дела депутатов Розенблата-Полякова международные миссии по реформам в Украине, миссия МВФ и офисы грантовых организаций обязаны закрыться со стыда, и навсегда покинуть нашу страну. Об этом в Facebook пишет журналист Юрий Бутусов.

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