Обострение на Донбассе: украинские военные понесли потери

Один военнослужащий погиб, трое – ранены, а еще шестеро – получили боевые травмы.

За минувшие сутки боевики на Донбассе открывали огонь по украинским позициям 35 раз, в том числе из запрещенного оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба спецоперации на своей странице в Facebook.

В результате обстрелов один украинский погиб военнослужащий, еще трое получили ранения и шестеро – боевые травмы.

На Приморском направлении под вечер было зафиксировано относительное обострение.

Прежде всего, боевики активизировались в западном пригороде временно оккупированного Донецка. Том они достаточно интенсивно обстреливали наши опорные пункты на подступах к Красногоровке и Марьинке. При этом, оккупанты использовали почти весь спектр имеющегося у них вооружения: от стрелкового оружия и гранатометов, до БМП, минометов различных калибров и ствольной артиллерии калибра 122 мм.

При этом в ходе этих обстрелов несколько боеприпасов попали по жилым кварталам Марьинки. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Также под минометный огонь боевиков попали украинские опорные пункты вблизи Широкино и Водяного. Кроме того, в районе Гнутово и Лебединского незаконные вооруженные формирования били из разнообразного пехотного вооружения.

На Донецком направлении самой напряженной ситуация была вблизи Авдеевки и Каменки, где боевики систематически били из стрелкового оружия, гранатометов, 120 мм и 82 мм минометов, противотанковых ракетных комплексов. В районе Каменки огонь также вели танки.

В Зайцево боевики обстреливали позиции ВСУ из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из такого же вооружения, а также минометов калибров 120 и 82 мм, боевики били по украинским силам возле Луганского.

На Луганском направлении была относительная тишина. Только в районе Новоалександровки по украинским военным открывал огонь снайпер.