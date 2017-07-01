"Сосед и НАТО": Польша рассказала, как поможет Украине против России

Правительство Польши хочет использовать свое членство в Совете безопасности ООН для помощи Украине в конфликте с Российской Федерацией.

Об этом глава Министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, заявил в интервью РАР.

"Как сосед Украины, член НАТО и Европейского Союза, мы находимся в уникальной ситуации в Европе. Мы также знаем, что любое обострение конфликта в Украине напрямую касается нас", – заявил польский министр.

По словам Ващиковского, действия Польши в Совете безопасности ООН будут согласованы с Киевом и будут зависеть в первую очередь от украинской политики.