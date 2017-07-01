Около 50 детей из прифронтовых территорий отправили на отдых в Одессу спецпоездом, - Жебривский.

510 детей льготных категорий отправили на оздоровление в Одессу. Среди них почти полсотни тех, кто живет в прифронтовых поселках вблизи линии соприкосновения.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ.

По словам губернатора, 21 день дети будут находиться в оздоровительном центре "Солнечный берег".

"Путевки приобрели за счет областного бюджета, родители оплатили только услуги "Укрзализниці". Для детей сформировали отдельный поезд из 11 вагонов. Он будет ехать без остановок и уже завтра утром прибудет в Одессу. В дороге детей сопровождают воспитатели и медики.

Кроме того, завтра из Мариуполя в Одессу отправятся еще 60 детей, которые живут в Мариуполе, Талаковке и Сартане", - написал он.